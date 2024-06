Trešdien neilgi pirms pulksten 11 četrus kilometrus no lidostas "Rīga" no radariem bija pazudis vispārējās aviācijas lidaparāts. Pilots ziņoja par tehniskām problēmām un veica avārijas nosēšanos, portālu "Delfi" informēja Civilās aviācijas aģentūras (CAA) pārstāvis Aivis Vincevs. Viņš sacīja, ka lidmašīnā atradās divi cilvēki, no kuriem viens – Lietuvas valstspiederīgais, cietis un nogādāts slimnīcā. Kā norādīja lidosta "Rīga", tā negadījuma dēļ bija apstādinājusi skrejceļa darbību, kas vēlāk atjaunota.