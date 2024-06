Latgales apgabaltiesa apsūdzībās par izspiešanu notiesājusi Latvijā pazīstamo izgudrotāju Raimondu Skurulu, kurš bija atklājis drošības "caurumu" Ceļu satiksmes drošības direkcijas ( CSDD ) IT sistēmā, informējis par to un aicinājis par ieguldījumu sistēmas pārbaudē samaksāt 1000 eiro, taču tas novērtēts kā izspiešana, raksta " Latvijas Avīze ".

Kā vēsta laikraksts, 2018. gada oktobrī Skuruls zvanījis uz CSDD, nosaucis savu vārdu un informējis, ka viņš konstatējis iespējamu autorizācijas ievainojamību CSDD nodrošinātajos e-pakalpojumos saistībā ar "Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistru". Sazvanītie CSDD darbinieki vairākas reizes sūtījuši zvanītāju no vienas personas pie citas, līdz Skuruls palūdzis, lai ar viņu sazinās kāds konsultants, kas būtu kompetents šajā jautājumā un saprastu problēmas nopietnību.

Pēc tam, kad abas puses noslēgušas līgumu, to parakstot elektroniski, Skuruls pa e-pastu nosūtīja Līcim informāciju, atklājot nepilnību interneta vietnes "e-csdd.lv" autorizācijas mehānismā, kas ļāva iegūt neautorizētu pieeju darbībām. Skuruls esot izpētījis, kā darbojas šī ievainojamība, bet pats to neesot izmantojis, tāpēc par sistēmas darbības traucēšanas mēģinājumu, par ko viņš sākotnēji tika turēts aizdomās, apsūdzība Skurulam netika uzrādīta. Izgudrotājs ir pārliecināts, ka gadījumā, ja par šo ievainojamību uzzinātu kādas personas ar kriminālām tendencēm, tās varētu ne tikai iegūt visu informāciju no CSDD datu bāzēm, bet pat, piemēram, pārreģistrēt jebkuru transportlīdzekli no vienas personas uz jebkuru citu.