Tiesu administrācijā norādīja, ka Rīgas pilsētas tiesa saņēmusi Veinberga lūgumu publiski informēt par viņa nevainīguma prezumpcijas principa pārkāpumu no valsts amatpersonas puses, iesnieguma kopiju nosūtot izvērtēšanai institūcijai, kura var lemt par amatpersonas atbildību.

Veinbergs norāda, ka 2022. gada 22. februāra intervijā raidījumā "1:1", atbildot uz žurnālista Gundara Rēdera jautājumu par kriminālprocesu pret Veinbergu, kurā viņš apsūdzēts nekustamo īpašumu izkrāpšanā, Stukāns norādījis, ka "es uzskatu, ka tiesu izpildītāji, kuri to visu redzēja un kā mēs šobrīd redzam, iesaistījās shēmās, gan notāri, kuri apstiprina to visu, jau sen to pamanījuši"…, "bija personas, kuras klusē, bija ieinteresēti un attiecīgi rīkojušies", "izmantoja likuma regulējumu, lai noteiktos gadījumos iedzīvotos".