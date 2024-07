Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) Robežkontroles punkta "Grebņeva" robežkontroles inspektori noraidīja atpakaļ uz izcelsmes valsti sūtījumu ar 3 234 bezalkoholisko dzērienu kastēm no Afganistānas , jo no dzēriena pudelēm bija atdalāmi korķi, portāls "Delfi"uzzināja PVD.

PVD akcentē, ka kravas noraidīšanas iemesls bija no bezalkoholiskā dzēriena pudelēm atdalāmi korķi – jau kopš šā gada 2. jūlija aizliegts laist tirgū dzērienus vienreizlietojamā plastmasu saturošā vai kompozīta iepakojumā ar ietilpību līdz trim litriem, ja no plastmasas izgatavotie korķīši un vāciņi dzērienu iepakojuma lietošanas laikā ir atdalāmi no dzērienu iepakojuma.