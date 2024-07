Augstākā tiesa (AT) atteikusies ierosināt kasācijas tiesvedību lietā par uzbrukumu Ukrainas karoga nēsātājam, līdz ar ko spēkā stājies apgabaltiesas spriedums, ar kuru Valērijam Lazarevam piespriests divu gadu cietumsods, informēja tiesā.

Spriedums tika pārsūdzēts AT, bet tiesa atteicās ierosināt kasācijas tiesvedību.

Daļa apsūdzētā un viņa aizstāves argumentu bija saistīti ar sodu ietekmējošo apstākļu atšķirīgu vērtējumu. Tie pēc būtības tika vērsti uz to, lai panāktu pārsūdzētā nolēmuma atcelšanu nevis juridisku, bet faktisku iemeslu dēļ. AT atbilstoši likumā noteiktajam pārbaudīja, vai tiesa ir pareizi piemērojusi materiālo tiesību normas un vai nav pieļāvusi tādus procesuālo tiesību normu pārkāpumus, kas atzīstami par būtiskiem un noveduši pie nelikumīga nolēmuma. Saskaņā ar likumā noteikto kasācijas instances tiesa faktiskos apstākļus lietā nenoskaidroja un pierādījumus lietā no jauna neizvērtēja.