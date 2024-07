Iespējamais viens no policista Romāna Jašina slepkavības gatavotājiem Artjoms Babenko neatzīst savu vainu viņam inkriminētajā noziegumā, žurnālistiem pirms tiesas sēdes par Babenko drošības līdzekļa piemērošanu pavēstīja viņa advokāts Egons Rusanovs.

Patlaban ir skopa informācija par to, kādi drošības līdzekļi piemēroti pārējiem šajā lietā aizturētajiem. Aģentūrai LETA zināms, ka šorīt tiesā vienam no aizturētajiem piemērots apcietinājums.

Patlaban izmeklēšanā iegūtā informācija liecina, ka noziedznieki, iespējams, bija gatavojušies nogalināt augsta ranga VP amatpersonu, un šis noziegums varētu būt saistīts ar šī policista profesionālo darbību un veikts atriebības nolūkā, tas izriet no VP izplatītā paziņojuma un Kriminālpolicijas priekšnieka Andreja Grišina žurnālistiem stāstītā.

Piecas personas aizturētas ceturtdien. Divi no aizturētajiem ir iepriekš sodīti par narkotisko vielu izplatīšanu. Visi aizturētie ir Latvijas pavalstnieki, un patlaban informācija liecina, ka viņi ir saistīti ar organizēto noziedzību.

Trešdien un ceturtdien veiktas izmeklēšanas un operatīvās darbības ar aizdomās turētajiem saistītās adresēs. Kopumā veiktas kratīšanas piecās dzīvesvietās un desmit transportlīdzekļos. Kratīšanu laikā izņemti 53 000 eiro skaidrā naudā, kā arī pieci šaujamieročiem līdzīgi priekšmeti, no kuriem divi, visticamāk, ir īstie šaujamieroči ar kaujas munīciju un viens no tiem - ar klusinātāju. Pārējie šaujamieročiem līdzīgie priekšmeti var būt gan pneimatiskie, gan "airsoft" ieroči, kuri, iespējams, pārveidoti šaušanai ar kaujas munīciju, bet to noteiks eksperts.