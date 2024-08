Valsts policijas (VP) apkopotā statistika liecina, ka laika posmā no šā gada 1. marta līdz 31. jūlijam reģistrēti 38 dīzeļdegvielas zādzību gadījumi no ekskavatoriem, vēl 32 gadījumos degviela nozagta no traktoriem, portāls "Delfi" uzzināja policijā.

Šajā laika posmā četros gadījumos nozagta pati traktortehnika, tāpat reģistrēti daži gadījumi, kad nozagtas traktortehnikas detaļas.

Lai pasargātu savu smago tehniku no zagļiem, VP to saimniekus aicina parūpēties par savu mantu drošību. Tāpat policija aicina uzturēt labas attiecības ar apkārtnes iedzīvotājiem, kas atvieglo informācijas apmaiņu, un pievērst pastiprinātu uzmanību aizdomīgām personām, kurām varētu būt noziedzīgi nolūki, un par tām nekavējoties ziņot policijai.

Kā norāda likumsargi, zagļi mēdz nolūkot gan traktortehnikas detaļas, gan pašu tehniku, taču visbiežāk zog tieši degvielu no traktoriem un ekskavatoru degvielas bākām.

No šā gada marta līdz jūlijam valstī reģistrēti četri traktortehnikas zādzību gadījumi. No tiem divos gadījumos traktori atrasti.

Krietni lielākā skaitā – 40 gadījumos – no traktortehnikas zagta dīzeļdegviela. Vairākumā – 28 gadījumos – dīzeļdegviela nozagta, kamēr traktortehnika atradusies privātīpašumā, trīs gadījumos tā nozagta no meža teritorijas un vienā gadījumā no uzņēmuma teritorijas.

Tāpat šogad reģistrēti četri gadījumi, kad no traktortehnikas nozagti akumulatori.

VP piemin, ka dīzeļdegviela vienlīdz bieži tiek zagta arī no ekskavatoriem – minētajā laika posmā tādi bijuši 38 gadījumi. No tiem 16 gadījumos degviela nozagta, kamēr ekskavators atradies privātīpašumā, 11 gadījumos – meža teritorijā un vēl 11 gadījumos – uzņēmumu teritorijā. Reģistrētas arī pāris ekskavatoru akumulatoru zādzības.

Arī pagājušogad smagās tehnikas un to detaļu, kā arī dīzeļdegvielas zādzību tendences bija līdzīgas. Proti, laika posmā no 2023. gada 1. marta līdz 31. jūlijam policijai ziņots par piecām traktoru zādzībām, vienu ekskavatora zādzību, 40 dīzeļdegvielas zādzību gadījumiem no traktoriem un 14 dīzeļdegvielas zādzībām no ekskavatoriem.

Tāpat pērn reģistrēti daži gadījumi, kad nozagtas traktortehnikas un ekskavatoru detaļas – akumulatori, skārienjutīgie ekrāni, vadības bloki, GPS antenas, automagnetola, liecina VP apkopotā statistika.

