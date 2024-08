Personas iedzīvošanās nolūkā koordinēja bordelī strādājošo personu darbu, kontrolējot klientu skaitu, nosakot seksuālo pakalpojumu izcenojumu un iekasējot daļu no prostitūcijā iegūtās peļņas.

Noziedzīgā ceļā iegūtie finanšu līdzekļi, lai slēptu un maskētu to noziedzīgo izcelsmi, tika apvienoti ar paša likumīgajiem ienākumiem, iegādājoties nekustamos un kustamos īpašumus, kā arī izlietojot noziedzīgos līdzekļus nekustamo īpašumu remontam, pašpatēriņam.

Izmeklēšanas gaitā tika iegūtas ziņas, ka viena no aizdomās turētām personām izmantoja prostitūtu atkarību no viņa un ievainojamības stāvokli, ņemot vērā viņu nabadzību, iztikas līdzekļu nepieciešamību un atkarību no narkotiskām vielām, kā arī apstākļus, ka personām nav citas reālas vai pieņemamas izvēles, kā vien pakļauties seksuālai ekspluatācijai.