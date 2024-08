Kopš 2023. gada uz konkrēto vietu RVPP saņemti pieci izsaukumi, no kuriem trīs par trokšņošanu, viens par to, ka kaimiņš mēģina ielauzties izsaucējas dzīvoklī, informācija par šo gadījumu tika nodota Valsts policijai, un vēl viens par nepiederošu personu atrašanos dzīvoklī.

Ziņots, ka ceturtdienas vakarā pie līdzcilvēkiem sociālajā platformā "X" pēc palīdzības vērsās antropoloģe Anna Žabicka, izvērstā ierakstu pavedienā vēstot par savas radinieces samilzušo konfliktu ar biedējošu kaimiņu, jo iesaistītās iestādes, kurām jautājums būtu jārisina, ar to netiekot galā. Kā piektdien portāls "Delfi" uzzināja Rīgas domē, konkrētais vīrietis dzīvokli īrē no privātpersonas – pašvaldība viņu no šī īpašuma izlikt nevar, portāls "Delfi" uzzināja Rīgas domē.