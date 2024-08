Sestdienas pievakarē Mārupes novada Salas pagastā no dīķa izcelts bojāgājis cilvēks, informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā ( VUGD ).

VUGD šogad kopumā piedalījies 70 bojāgājušo izcelšanā no ūdens, tostarp 45 miruši cilvēki no ūdens izcelti peldsezonā, kas sākās 15. maijā. Pērn visa gada laikā VUGD no ūdenstilpēm izcēla 116 bojāgājušos, tostarp 50 peldsezonā.