Šobrīd identificēti vairāki no šīs noziedzīgās grupas cietušie, kas zaudējuši ne mazāk kā 250 000 eiro.

Tāpat policijā atgādina, ka iedzīvotājiem jāatceras, ka tādu personu, kas telefoniski stādās priekšā kā speciālisti, kas it kā darbojas likumīgi un tūlīt palīdzēs nopelnīt, teikto jāvērtē kritiski. Ir jāiegūst papildus informācija no citiem avotiem, vēlams no valsts iestādes par zvanītāja teiktā patiesumu.