Trešdien, 21. augustā, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD) saņemts izsaukums uz Miera ielu Salaspilī, kur piecstāvu dzīvojamās mājas ceturtā stāva dzīvoklī dega istaba un koridors un piektā stāva balkons. Viens cilvēks izglābts no ugunsgrēka, savukārt trīs, tostarp viens ugunsdzēsējs, cietuši, portālu "Delfi" informēja dienestā.

Glābēji no piektā stāva dzīvokļa ar glābšanas maskas palīdzību izglāba vienu cilvēku. Notikumā cieta trīs cilvēki, viens no tiem ugunsdzēsējs glābējs. Pirms VUGD ierašanās no ēkas evakuējās 16 cilvēki. Pulksten 14.22 ugunsgrēks lokalizēts, un šobrīd darbs notikuma vietā turpinās.