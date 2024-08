Trešo valstu pilsoņi atturēti no nelikumīgas valsts robežas šķērsošanas saskaņā ar 2024. gada 12. marta Ministru kabineta rīkojumu Nr.184 "Par pastiprināta robežapsardzības sistēmas darbības režīma izsludināšanu".

Lai arī no pagājušā gada oktobra ir stājušies spēkā grozījumi Krimināllikumā, kas paredz bargākus sodus par personu nelikumīgu pārvietošanu pāri valsts robežai, un Valsts robežsardze jau vairākkārt ziņojusi par reāli piespriestiem cietumsodiem vairāku gadu garumā, pārkāpēji tāpat cenšas izdomāt dažādus radošus risinājumus, kā mēģināt pārvadāt migrantus, portālam "Delfi" sacīja robežsardzē. "Arī šajā gadījumā – iespējamais sods, kas var būt brīvības atņemšana uz laiku no diviem līdz astoņiem gadiem, nav atturējis Latvijas nepilsoni no nopietna pārkāpuma veikšanas, tomēr arī šoreiz robežsargu modrība bija lielāka par likumpārkāpēja oriģinālo veidu, kā veikt noziedzīgo nodarījumu," pauž Valsts robežsardze.