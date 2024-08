Krāpnieki pieprasa lielu naudas summu, lai it kā izvairītos no kriminālprocesa uzsākšanas.

Lielākajā daļā gadījumu cietušas Pārdaugavas iedzīvotājas. Sievietes saņēmušas zvanu no nepazīstamas personas, kas runājusi krievu valodā un sacījusi, ka zvana no policijas un viņu tuvinieks iesaistīts ceļu satiksmes negadījumā un viņam draudot lielas nepatikšanas. Lai it kā izvairītos no kriminālprocesa uzsākšanas pret negadījumā iekļuvušo personu, viltvārži sazvanītajiem iedzīvotājiem prasījuši lielu naudas summu.