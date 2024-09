Divi no apsūdzētajiem jauniešiem, no kuriem viens ir nepilngadīgs, uzbruka Kamerūnas Republikas pilsonim, kuram mēģināja sist, kā arī ar kājām spēra pa cietušā velosipēdu, kā rezultātā cietušais no velosipēda nokrita. Pāris stundas vēlāk trešais apsūdzētais jaunietis kopā ar vēl citu jaunieti, pret kuru kriminālprocess izdalīts atsevišķā lietvedībā, uzbruka Indijas Republikas pilsonim, iesitot viņam, kurš sitiena rezultātā nokrita no velosipēda, pēc kā viņam sejā iepūta piparu gāzi.