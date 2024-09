Saeimas deputāts un ģimenes ārsts ar vienu no lielākajām praksēm Latvijā Juris Jakovins (ZZS) iesaistīts krimināllietā, par ko šovasar ziņoja Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs ( KNAB ), svētdien vēsta Latvijas Televīzijas (LTV) raidījums "de facto".

Latvijas Zvērinātu advokātu padome 10. septembrī nolēma no zvērinātu advokātu pienākumu pildīšanas līdz ar oktobra vidu atstādināt divus Valmierā reģistrētā advokātu biroja "Atlācis un partneri" pārstāvjus – pieredzējušo advokātu Edgaru Atlāci un Agnesi Kauci, kas advokāta zvērestu deva pagājušā gada nogalē, bet pirms tam birojā bija zvērināta advokāta palīgs.

Savukārt viens no noslogotākajiem ģimenes ārstiem Valmierā ir Juris Jakovins, kurš vienlaikus ir arī Saeimas deputāts no Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas.

Jakovins "de facto" atzina, ka viņš par šo lietu zina: "Man ir zināms, ka tie advokāti tur kaut kādā lietā iesaistīti, bet kas par lietu, to es nezinu...". Uz precizējošu jautājumu par iesaistīto ārstu, Jakovins atbildēja: "Ā, par ārstu jūs domājat mani droši vien, tāpēc jau jūs mani arī intervējat," un apliecina, ka iesaistītais ārsts ir viņš.

Jakovins raidījumam stāstījis, ka vasarā ir bijis KNAB. Advokātu Atlāci deputāts pazīstot, lai gan viņš nav pacients Jakovina praksē, bet viena no viņa biroja advokātēm gan tāda esot.

J.Jakovins: "Stāsts par to, ka gadu atpakaļ viena viņa biroja darbiniece bija saslimusi, viņai bija slimība, kuru es arī nevaru teikt..." Žurnālists: "Nevajag arī..." J.Jakovins: "...un viņa bija atnākusi, lai es palīdzu viņai izārstēties ātri un palūdza izziņu par viņas veselības stāvokli." Žurnālists: "Tas, kas ir tajā KNAB relīzē, tur tieši rakstīts, ka advokāts uzkūdījis ārstu, lai viņš izsniedz. Tad tur bija komunikācija ar to Atlāci vai nebija? J.Jakovins: "Īsti es neatceros, bet tas, ka viņa darbinieks bija un, jā, viņš rūpējas par saviem darbiniekiem. Varbūt, ka viņš man pirms tam pazvanīja, ka viņam darbiniekam vienam nav labi, bet es tā īsti neatceros. Tas bija pagājušogad novembris..."

"de facto" lēš, ka diezgan neparasti KNAB augusta paziņojumā bijis tas, ka tur tika citēts arī Zvērinātu advokātu padomes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs. Arī sarunā ar "de facto" viņš, norobežojoties no konkrētās lietas apstākļiem, uzsver – nepamatoti izsniegtas darbnespējas lapas nedrīkst būt līdzeklis tiesu procesu vilcināšanai.

Pēc tam, kad "de facto" lūdza KNAB plašākus komentārus, ņemot vērā, ka viena no personām ar tiesībām uz aizstāvību procesā ir Saeimas deputāts, birojā informēja, ka vārdus komentēt nevar, taču drošības līdzekļi konkrētajai personai nav piemēroti, savukārt lieta esot noslēguma stadijā.

ZZS frakcijas vadība par kriminālprocesu zinot, apgalvojis deputāts: "Jā, protams, esmu informējis, jo es jau tā no sākuma biju domājis, par cik tas tāds nesmukums it kā uz mani, varbūt septembrī vairs nenākt uz darbu. Bet nu izrunājos ar visiem un viņi saka, ka īstenībā jau tur tik traki nav. Jā, tas vairāk tāds pārpratums. Protams, KNAB traktē to citā jomā. Ko es varu teikt? Ļoti daudziem ārstiem slimokase vai kas uzliek sodus par, teiksim, nepamatotu zilo lapu izsniegšanu. Šeit nebija zilā lapa. Viņi uzliek tos sodus – tie ir tā kā administratīvi. Tāpēc es nesaprotu īsti, kāpēc šajā momentā ir kriminālprocess."