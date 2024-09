Šomēnes Latvijas Valsts policija (VP) sadarbībā ar Eiropolu un Eurojust, kā arī Spānijas Nacionālo policiju aizturējusi vienu no zināmākajiem Latvijas organizētās noziedzības līderiem un vairākus viņa organizētās noziedzīgās grupas dalībniekus. Kopumā aizturētas 16 personas – no tām desmit Latvijā, bet sešas Spānijā, portāls "Delfi" uzzināja policijā.

"Delfi" rīcībā esošā neoficiālā informācija liecina, ka "viens no zināmākajiem Latvijas organizētās noziedzības līderiem" ir Vjačeslava Šestakova, kurš kriminālajās aprindās pazīstams ar iesauku "Sļiva" jeb "Plūme" "pārstāvis" Latvijā. "Sļiva" arī tiek dēvēts par vienu no vienīgajiem "likumīgajiem zagļiem" ["vor v zakone"], kurš pēdējo gadu laikā darbojies Latvijas teritorijā.

Personas tiek turētas aizdomās par narkotisko vielu nelegālu apriti lielā apmērā, kā arī noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju lielā apmērā. Šobrīd no Latvijā aizturētajām personām sešiem piemērots drošības līdzeklis apcietinājums, bet no Spānijā aizturētajām personām – četrām piemērots apcietinājums. Šī starptautiskā operācija ir daļa no kopīgām darbībām vairāku gadu garumā un nepārtrauktiem centieniem pilnībā izjaukt noziedzīgo tīklu. Šobrīd izmeklēšana kriminālprocesā turpinās.