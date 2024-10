Savukārt 2. oktobrī tika aizturēti organizētās noziedzīgās grupas dalībnieki un, piedaloties VID Muitas pārvaldes kinologiem un tabakas un narkotisko vielu meklēšanas darba suņiem, veiktas vairākas kratīšanas to dzīvesvietās, automobiļos, kā arī citos saistītajos objektos Rīgā un Rīgas reģionā. Noziedzīgā grupējuma vadītāja privātīpašums liecina, ka persona ar noziedzīgo rūpalu nodrošinājis sev ekskluzīvu dzīvesveidu; kratīšanu laikā pie viņa atrasti un izņemti skaidras naudas līdzekļi vairāk nekā 40 000 eiro apmērā.

Pati krava un piesaistītie šoferi tika aizturēti Kokneses tuvumā, uz Tīnūžu šosejas, kad kravas automobilī speciāli izveidotā slēptuvē centās pārvietot vairāk nekā 300 kilogramus narkotiskās vielas – hašiša. Izmeklēšanā iegūtā informācija liecina, ka grupējums to plānoja nogādāt Krievijā. Pēc ekspertu aplēsēm, hašiša kravas vērtība, realizējot to vairumtirdzniecībā "melnajā" tirgū Krievijā, būtu apmēram 1,5 miljoni eiro un no tās varētu izgatavot apmēram 1 200 000 smēķējamās "devas".