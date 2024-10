Savā lēmumā ECT norāda, ka tiesību aizsardzības līdzekli, kas ir pieejams ieilguša procesa gadījumā, var atzīt par efektīvu, ja tas var novērst iespējamo personas tiesību pārkāpumu vai nodrošina atbilstošu atlīdzinājumu gadījumā, ja personas tiesības jau pārkāptas. Proti, tiesību aizsardzības līdzeklis ir efektīvs, ja to var izmantot, lai paātrinātu lietas izskatīšanu vai arī saņemt atbilstošu atlīdzinājumu.

Pēc tam, kad spēkā stājies tiesas spriedums, ar kuru Siņicinu attaisnoja visās viņam celtajās apsūdzībās, vīrietis par ieilgušu kriminālprocesu varēja pieprasīt kaitējuma atlīdzināšanu, pamatojoties uz Kriminālprocesā un administratīvo pārkāpumu lietvedībā nodarītā kaitējuma atlīdzināšanas likumu, minēts vienā no valdības argumentiem.

Jau ziņots, ka krimināllieta Siņicina apsūdzībā ierosināta 1994. gada 6. jūlijā. Pirmās instances tiesā krimināllieta no Rīgas pilsētas Centra rajona prokuratūras saņemta 2001. gadā.

Tiesājamo vai lietas dalībnieku atkārtotas neierašanās dēļ pirmās instances tiesā tiesas sēdes vairākkārt atliktas, tad tiesvedība piecas reizes apturēta un atjaunota. Pirmās instances tiesas lēmumi par tiesvedības apturēšanu/atjaunošanu no 2004. līdz 2008. gadam pieņemti vidēji reizi gadā.

2008.gadā tiesvedība tika apturēta, jo Siņicins bija izsludināts meklēšanā un pēc aptuveni diviem gadiem saņemta informācija no policijas, ka viņš atrodas Nīderlandē un tiek lūgts viņu izsludināt starptautiskajā meklēšanā un pieņemt Eiropas apcietinājuma lēmumu.

Dažus gadus vēlāk vīrietis vēlreiz nokļuva tiesībsargājošo iestāžu redzeslokā par zādzībām un tika notiesāts. Sodu izcieta un 2005. gadā aizbrauca no Latvijas. Ārzemēs sācis strādāt un izveidoja ģimeni. Vecā pusaudžu gadu zādzību lieta tolaik tikusi atlikta, par to neviens neesot interesējies. Lēmums par viņa apcietināšanu tika pieņemts 2006. gadā, Siņicinam par to nezinot.