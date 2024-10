No apsūdzības izriet, ka 2022. gada oktobrī platformā "Telegram" tika izveidots kanāls "Baltijas antifašisti" un ar to saistīti kanāli, kuros tika vākta informācija nolūkā palīdzēt Krievijai un tās dienestiem vērsties pret Latvijas drošību.

10. martā Sidorovs šai pašai personai nosūtīja informāciju par to, ka todien Rīgā ir liela militārpersonu aktivitāte, "ka visi no mājām braucot uz bāzēm un nevis uz vienu konkrētu bāzi, bet uz visām". Sidorovs arī pats uz divām bāzēm esot aizvedis militārpersonas.

26. aprīlī Sidorovs jau citai personai "Telegram" nosūtīja ziņu par to, ka Rīgas ostā ir iegājis militārais kuģis, kas atrodas slēgtajā piestātnē un tiek veikta tā izkraušana. Sidorovs arī nosūtīja atrašanās vietu mobilajā aplikācijā "Waze".

9. maijā apsūdzētais nosūtīja šai personai divas fotogrāfijas, vienā no kurām bija redzams Ukrainas karogs mājas logā, bet otrā - mājas adrese. Tajā pat dienā Sidorovs nosūtīja informāciju, ka viņam nav bilžu, bet viņš jau trešo vai ceturto dienu ievērojis militāristus Baložos pie dronu poligona. Vīrietis rakstījis, ka vēlējies pie poligona piebraukt paskatīties un uzņemt bildes, taču ceļš pie poligona neesot pieejams un tur ir izvietotas kameras. Vēlāk gan viņš nosūtīja poligona atrašanās vietu "Waze" kartē.

12. maijā Sidorovs informējis par to, ka ostā nav redzams neviens Ukrainas benzīnvedējs, lai gan tie pie ostas bijuši pastāvīgi. Tajā pašā dienā vīrietis nosūtīja fotoattēlu, kurā Uzvaras parkā aiz sētas redzams smilšains laukums un melnas krāsas auto. Sidorovs informējis, ka minētajā vietā notiek pieminekļa nojaukšanas darbi un apgalvojis, ka starp smilšu kaudzēm ir noslēpta traktoristu, kas veic šo nojaukšanu, personīgā automašīna.

Tālākais apsūdzības izklāsts liecina, ka Sidorovs "Telegram" sūtījis informāciju par redzamiem karakuģiem un to, ka saskaņā ar citu taksistu novērojumiem lidostā esot pilns ar militāristiem. Tāpat vīrietis sūtījis foto ar auto, uz kuras bagāžas nodalījuma redzama uzlīme ar pārsvītrotu Putina galvu. Apsūdzētais arī sūtījis foto ar kāda Rīgas centra veikala skatlogu, kurā redzama zīme Ukrainas karoga krāsās ar uzrakstu krievu valodā "Krievijas militārais kuģi, ej na*uj".

11. jūnijā Sidorovs sūtījis informāciju, ka todien bijis daudz pasūtījumu no militārpersonām, kuras braukušas no Rīgas uz Lielvārdes bāzi. Sidorovs apgalvojis, ka militārpersonas esot bijušas alkohola reibumā un tās vestas uz bāzi no bāriem.