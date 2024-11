Otrā pasaules kara laikā šajā vietā bija izvietota karagūstekņu nometne. Rēzeknes dome pieļauj, ka lielākā daļa no mirstīgajām atliekām netika pārapbedīta, bet nometnes vietā tika izveidots memoriāls, līdz ar to atrastie kauli varētu būt nometnē iznīcināto cilvēku mirstīgās atliekas.

Portāls "Delfi" vēstīja par padomju karavīra publicētu dienasgrāmatu par gūsta laiku Rēzeknē. 2. pasaules kara laikā nacistiskās Vācijas gūstā nonāca gandrīz seši miljoni Sarkanās armijas karavīru, no kuriem aptuveni 3,3 miljoni nežēlīgajos gūsta apstākļos mira. Arī okupētās Latvijas teritorijā vācieši izveidoja vairākas gūstekņu nometnes, lielākās bija Rīgā, Valkā, Daugavpilī un Rēzeknē. 1942. gada 1. februārī Latvijā jau bija 58 805 padomju karagūstekņi, no kuriem 13 227 atradās Rēzeknes nometnē. Par to vairāk lasāms šeit.