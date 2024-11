Kurzemes rajona tiesa apstiprinājusi Ziemeļkurzemes prokuratūras prokurores un apsūdzētā noslēgto vienošanos par vainas atzīšanu un sodu lietā, kurā kāds vīrietis notiesāts par to, ka pēc atlaišanas no ceļojošā cirka viņš ar nazi draudējis izrēķināties ar nu jau bijušo darba devēju, kā arī traucējis cirka apmeklētājiem baudīt izrādi, portāls "Delfi" uzzināja Ģenerālprokuratūrā.

Saskaņā ar apsūdzību, šī gada 14. jūlijā Rojā, Talsu novadā, apsūdzētais, būdams narkotisko vielu ietekmē, atradās pie ceļojošā cirka nojumes un brīdī, kad pie viņa pienāca cirka pārstāvis un paziņoja par apsūdzētā vīrieša darba tiesisko attiecību pārtraukšanu, apsūdzētais dusmu uzplūdā sāka necenzētiem vārdiem viņu lamāt un skriet cietušā virzienā, draudot nogalināt. Savukārt cietušais vīrietis sāka bēgt un saukt pēc palīdzības. To dzirdot, divi vīrieši devās notikuma virzienā. Redzot, ka apsūdzētais rokās tur nazi un, ar to vicinoties, draud izrēķināties, vīrieši nazi no apsūdzētā rokām izsita, satvēra viņu un lika nomierināties. Kad apsūdzētajam izdevās no satvēriena atbrīvoties, viņš paķēra metāla cauruli un, turot to rokās, gāja minēto vīriešu virzienā, turpinot uzvesties agresīvi, draudot nogalināt un fiziski izrēķināties.