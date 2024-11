"5. novembrī pulksten 15.32 Valsts policijā tika saņemta telefoniska informācija par to, ka Gulbenes novadā, Stradu pagastā sociālajā vietnē "TikTok" pārraidīts video, kurā apgalvots, ka sieviete ar akmeni nogalinājusi kaķi (nogalināšanas fakts video nav redzams), un to aprakusi cita persona. Pārbaudot saņemto informāciju, tā neapstiprinājās – sieviete "TikTok" ievietoja viltus informāciju, lai piesaistītu pēc iespējas vairāk skatījumu. No personām pieņemti paskaidrojumi. Mājdzīvnieki sastapti dzīvesvietā," atbildē portālam "Delfi" norāda Valsts policijā.