Ierodoties notikuma vietā, ugunsdzēsēji konstatēja, ka ēkas trešajā stāvā ar atklātu liesmu deg sadzīves mantas un grīda 150 kvadrātmetru platībā. No sadūmotās un degošās ēkas, ar glābšanas masku izvedot ārā, kā arī ar autokāpnēm noceļot no ēkas stāviem, tika izglābti desmit cilvēki, no kuriem divi cieta.