Pulksten 14.05 VUGD saņēma izsaukumu uz Puškina ielu Daugavpilī, kur piecstāvu daudzdzīvokļu mājā bija izcēlies ugunsgrēks - ēkas otrā stāva dzīvoklī dega sadzīves mantas 20 kvadrātmetru platībā un bija izveidojies spēcīgs sadūmojums. Ar glābšanas masku no degošā dzīvokļa ugunsdzēsēji izglāba divus cilvēkus, bet vēl vienu cilvēku no šī dzīvokļa izglāba kaimiņš. No augšējiem dzīvokļiem ugunsdzēsēji izglāba astoņus cilvēkus, četri tika evakuēti, bet vēl divi evakuējās pašu spēkiem.