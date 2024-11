Šī gada 25. novembrī Rīgas pilsētas tiesa izskatīja krimināllietu, kurā apsūdzēts 91 gadu vecs vīrietis par to, ka, vadot transportlīdzekli, pārkāpa ceļu satiksmes noteikumus un izraisīja ceļu satiksmes negadījumu, kā rezultātā uzbrauca diviem gājējiem Jelgavas ielā. Negadījumā no gūtajām traumām dzīvību zaudēja nepilngadīga meitene, portāls "Delfi" uzzināja prokuratūrā.

Tiesa minēto vīrieti atzina par vainīgu minētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā un piesprieda viņam brīvības atņemšanu uz trīs gadiem sešiem mēnešiem, atņemot transportlīdzekļa vadīšanas tiesības uz 5 gadiem. Tiesas piespriestais soda mērs būtiski neatšķiras no tā, kādu tiesu debatēs lūdza piemērot valsts apsūdzības uzturētājs, tāpēc prokurors neplāno pieprasīt pilno spriedumu.

Kā iepriekš vēstīts, pagājušā gada 9. decembrī Jelgavas ielā, Rīgā notika ceļu satiksmes negadījums , kurā transportlīdzeklis uz neregulējamas gājēju pārejas uzbrauca virsū nepilngadīgai meitenei un pēcāk arī citai personai. Apsūdzētais vīrietis, vadot transportlīdzekli, neievēroja un neizpildīja Ceļu satiksmes noteikumu prasības, nerīkojās tā, lai neradītu satiksmei bīstamas vai satiksmi traucējošas situācijas, kā arī nedarīja visu iespējamo, lai netiktu apdraudēti citi ceļu satiksmes dalībnieki, it sevišķi mazāk aizsargātie – gājēji.

Apsūdzētais savlaicīgi nesamazināja braukšanas ātrumu un neapturēja transportlīdzekli pirms neregulējamas gājēju pārejas, bet turpināja braukt uz priekšu un nedeva ceļu gājējai, kura tajā brīdī šķērsoja brauktuvi pa neregulējamu gājēju pāreju un kurai bija iešanas priekšroka. Rezultātā apsūdzētā vadītais transportlīdzeklis uz neregulējamas gājēju pārejas notrieca nepilngadīgu meiteni, kura no gūtajām traumām mira.

Pēc gājējas notriekšanas apsūdzētā vadītais transportlīdzeklis nobrauca no Jelgavas ielas brauktuves un uzbrauca uz ietves, kur turpināja pa to braukt līdz notrieca citu personu. Nobraucot no ietves, apsūdzētā vīrieša vadītais transportlīdzeklis iebrauca atpūtas soliņā.