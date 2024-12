"Daudzas Eiropas valstis faktiski metās konkurences cīņā, lai piesaistītu šos uzņēmumus. Tajā brīdī arī Latvija, protams, kurai jau bija spēkā Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likums no 2017. gada, mums arī šis bija fokuss," teica LIAA Komunikācijas un informācijas departamenta direktora vietnieks Jānis Kovaļevskis.

Kā raidījumam pastāstīja LIAA Jaunuzņēmumu atbalsta nodaļas vecākā projektu vadītāja Jūlija Baumane, šis uzņēmums ir saņēmis eksporta atbalstu no LIAA puses, tas ir piedalījies izstādē un pretendējis uz nodokļu atlaidi, ko gan nav saņēmis.

Uz lūgumu precizēt, vai tāda atļauja ir bijusi, Ārlietu ministrija no komentāriem atturējās, taču uzsvēra, ka uzņēmums "Nordwoc" nav pieprasījis un ĀM tam nav izsniegusi nevienu stratēģiskas nozīmes preču eksporta licenci.

Klātesošie apsūdzētie pauda gatavību savu vainu atzīt. Vienā no epizodēm uzņēmums "Nordwoc" tiek turēts aizdomās par to, ka 2022. gadā piegādāja Baltkrievijai sankcijām pakļautu preci – rūpniecisko robotu. Kā liecina apsūdzība, apzinoties, ka Eiropas regulējums liedz šādas piegādes, Medveds, Faļilejevs un Arikanovs vienojās kā starpnieku izmantot Ķīnas uzņēmumu "Shenzen Tianqi Technology Trading Co.". Tas caur firmu "Theseus Lab" ir bijis saistīts ar Medvedu un Arikanovu.