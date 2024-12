Prokuratūra nodevusi Rīgas pilsētas tiesai krimināllietu pret likvidācijas procesā esošās "ABLV Bank" bijušajām amatpersonām par izvairīšanos no nodokļu nomaksas.

Lietā pie kriminālatbildības sauktas četras personas par organizētā grupā izdarītu izvairīšanos no nodokļu nomaksas, nodarot zaudējumus valstij lielā apmērā. Viena persona saukta pie kriminālatbildības arī par izvairīšanos no nodokļu nomaksas, nodarot valstij zaudējumus lielā apmērā, liecina prokuratūras publiskais paziņojums.

Slēpjot bankas iesaisti, organizētā grupa nodrošināja ārvalstu uzņēmumu iegādi un pārdošanu bankas klientiem, pausts apsūdzībā. Laika periodā no 2012. gada līdz 2018. gadam organizētā grupa no ārvalsts uzņēmumu tirdzniecības un uzturēšanas pakalpojumiem bankas klientiem kopumā guvusi ienākumus 53,028 miljonu eiro apmērā, kas neesot deklarēti Valsts ieņēmumu dienestā (VID). Rezultātā valstij nodarīts zaudējums vairāk nekā 5,532 miljonu eiro apmērā, aplēsusi apsūdzība.

Turklāt persona, kura nodarbojās ar ārzonā reģistrētu uzņēmumu tirdzniecību un to uzturēšanas pakalpojumu nodrošināšanu, laikā no 2011.gada līdz 2018.gadam arī slēpa gūtos ieņēmumus, nedeklarēja tos VID un novirzīja uz trīs savā kontrolē esošo uzņēmumu banku kontiem, kā rezultātā izvairījās no nodokļu nomaksas kopumā par 5,041 miljonu eiro, teikts prokuratūras paziņojumā.