2024. gada septembrī VID Nodokļu un muitas policijas pārvalde uzsāka kriminālprocesu pret kādu Baltkrievijas pilsoni, kurš no Latvijas Baltkrievijas virzienā mēģināja izvest ES noteiktajām sankcijām pakļautās preces – kravas vilcēju ar piekabi. Prece netika deklarēta muitas iestādē, un no muitas amatpersonām tika slēpti gan preces pavaddokumenti, gan informācija par to, ka izbraucošais transportlīdzeklis tika pārvietots pāri ES robežai kā prece.