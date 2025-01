Sadūra pudeles brāli, mēģināja nošaut policistus – tiesa vīrietim piespriež 19 gadus aiz restēm

Otrdien, 21. janvārī, Zemgales rajona tiesa izskatīja krimināllietu, kurā vīrietis apsūdzēts par to, ka sadūra cilvēku, ar ko kopā lietoja alkoholu, kā arī pēc tam ar pašizgatavotu ieroci centās nošaut policistus, kas taktiskajā kaujas grupā devās dzīvoklī. Tiesa saīsinātajā spriedumā atzina vīrieti pav vainīgu, piemērojot viņam brīvības atņemšanu uz 19 gadiem un probācijas uzraudzību uz trim gadiem un sešiem mēnešiem, portāls "Delfi" uzzināja prokuratūrā.

Portāls "Delfi" jau vēstīja, ka atbilstoši apsūdzībai vīrietis kopīgi ar vēl vienu personu savā dzīvesvietā lietoja alkoholu. Abu vīriešu starpā izcēlās konflikts, kura laikā apsūdzētais ar nazi tīši sadūra otru personu. Kad četri Valsts policijas darbinieki ieradās notikuma vietā, apsūdzētais durvis neatvēra un amatpersonas dzīvoklī neielaida, tādēļ tika pieņemts lēmums doties iekšā dzīvoklī taktiskajā kaujas grupā. To dzirdot, apsūdzētais, būdams alkohola reibumā, paņēma neatļauti glabāto pašizgatavotu šaujamieroci un divas patronas, ar vienu no tām pielādēja šaujamieroci, bet otru ielika kabatā. Laikā, kad policijas darbinieki iegāja dzīvoklī un izteica apsūdzētajam likumīgu prasību nepretoties, viņš policijas darbinieku virzienā tīši no minētā šaujamieroča raidīja šāvienu. Neviena persona necieta, jo šāviens trāpīja pa taktisko bruņu vairogu. Apsūdzētais nekavējoties tika aizturēts, kas liedza viņam iespēju izmantot otru sagatavoto patronu.