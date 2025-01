Pēc gadiem ilgas tiesāšanās attaisno bijušo NMPD vadītāju

Viņš apsūdzēts par valsts amatpersonas pienākumu nepildīšanu, ja ar to izraisītas smagas sekas. Būdams dienesta vadītājs, Ploriņš pieļāvis, ka vairākkārt tiek grozīts ar AS "Rīgas Sanitārā transporta autobāze" (RSTA) noslēgtais līgums, kā rezultātā laikā no 2012. gada 1. janvāra līdz 2014. gada 30. jūnijam par saņemtajiem pakalpojumiem nelietderīgi tika pārmaksāts ne mazāk kā 784 988 eiro, uzskata prokuratūra.

Ploriņš pie kriminālatbildības saukts arī par izvairīšanos no nodokļu nomaksas, ja ar to nodarīti zaudējumi valstij lielā apmērā. Proti, laikā no 2009. līdz 2015. gadam apsūdzētais neesot deklarējis savus patiesos ienākumus, tā izvairoties no iedzīvotāju ienākuma nodokļa iemaksas valsts budžetā, un radīja budžetam mantisku zaudējumu 26 289 eiro.