Traģēdija Rēzeknes novadā: divgadīgā zēna pazušanas dienā māte un vecmamma, iespējams, bija alkohola reibumā

Rēzeknes novadā pazudušā un vēlāk mirušā divgadīgā Andreja ģimene iepriekš nav nonākusi bāriņtiesas redzeslokā, tomēr pazušanas dienā māte un vecmamma, iespējams, bija alkohola reibumā, svētdien reportāžā no Lendžu pagasta vēsta Latvijas Sabiedriskais medijs (LSM).

Jau vēstīts, ka sestdienas vakarā dzīvību traģiski zaudēja vien nepilnus divus gadus vecais Andrejs Kuzņecovs, kurš pulksten 13.30 izgāja no savas dzīvesvietas Rēzeknes novadā, Lendžu pagastā, Skangaļos, Straujās. Zēnu vēlāk vakarā bezsamaņā atrada Valsts policijas darbinieks vairāk nekā kilometru no dzīvesvietas, pie dzelzceļa sliedēm. Savukārt pēc tam mediķi centās glābt puikas dzīvību, taču tas neizdevās.

Kā sarunā ar LSM stāstīja kāds kaimiņš, kuram par notikumiem stāstīja Andreja vectēvs, ap pusdiviem dienā vectēvs atgriezās mājās no darba un atrada māti un vecmāti guļam alkohola reibumā. Kaimiņš izsauca policiju pēc tam, kad abi bija izmeklējuši apkārtni.

No vietas, kur netālu bezsamaņā tika atrasts mazais puisēns, kādā mājā satiktais vīrietis apgalvoja, ka no piektdienas vakara līdz pat sestdienas rītam viņš bija nelaimes skartajā mājā, kur kopīgi tika lietots alkohols. No nelaimes skartās mājas viņš aizgājis sestdienas rītā ap deviņiem, desmitiem. Viņš apšaubīja, ka pats bērns varēja aiziet, jo mājai ļoti grūti vaļā veras durvis.