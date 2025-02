Palūdza telefonu, lai piezvanītu – nakts melnumā Rīgā jaunietis aplaupa vīrieti

17. janvārī Valsts policijā (VP) vērsās vīrietis, kurš ziņoja, ka Rīgā, Brīvības gatvē, ticis piekauts un aplaupīts – 16. janvāra vēlā vakarā viņš bija braucis ar pēdējo tramvaju, izkāpis no tā pie Gaisa tilta un turpinājis ceļu kājām pa Brīvības gatvi. Pie vīrieša pienācis nepazīstams jaunietis, kurš arī bija braucis ar to pašu tramvaju, un prasījis iedot mobilo telefonu, lai it kā varētu piezvanīt.