Meitu nolaupīja un aizveda uz Krieviju – pret brangu drošības naudu izlaiž vienu lietā iesaistīto

Pagājušajā vasarā "Baltijas antifašistu" pārstāvis Staņislavs Bukains kopā ar meitu ar SUP dēli aizbēga no Latvijas, tādējādi viņu nolaupot. Bukains palika Krievijā, bet nolaupīto Moniku mātei, Bukaina bijušajai sievai, izdevās atgūt. Lietā pēc tam aizturēja divus cilvēkus – izskanēja versijas, ka tie ir Bukaina vecāki, kas palīdzējuši mazās Monikas nolaupīšanā. Nupat viena no aizturētajām atbrīvota par 200 tūkstošu eiro lielu drošības naudu.