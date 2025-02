Jēkabpils spēļu zāles aplaupīšanas lietā notiesātajam neizdodas panākt pirmstermiņa atbrīvošanu

Rīgas pilsētas tiesa pirmdien noraidīja Rīgas Centrālcietuma iesniegumu par Jēkabpils spēļu zāles aplaupīšanas lietā notiesātā Deņa Hristoforidi nosacītu pirmstermiņa atbrīvošanu no brīvības atņemšanas soda, piemērojot viņam elektronisko uzraudzību, informēja tiesā.

Likums nosaka, ka vispirms notiesātajam jāiesniedz brīvības atņemšanas iestādes priekšniekam iesniegums ar lūgumu atbrīvot viņu no soda izciešanas nosacīti pirms termiņa. Saņēmis šādu iesniegumu, brīvības atņemšanas iestādes priekšnieks triju darbdienu laikā pārbauda, vai notiesātais atbilst visiem minētajiem nosacījumiem.

VPD pēc pieprasījuma saņemšanas sagatavo izvērtēšanas ziņojumu un nosūta to brīvības atņemšanas iestādei. Brīvības atņemšanas ie­stādes priekšnieks pēc izvērtēšanas ziņojuma saņemšanas to kopā ar notiesātā iesniegumu, izziņu par soda izpildes gaitu un brīvības atņemšanas iestādes iesniegumu par notiesātā nosacītu pirmstermiņa atbrīvošanu no soda izciešanas nosūta pilsētas tiesai, kuras darbības teritorijā atrodas brīvības atņemšanas iestāde.