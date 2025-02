Satversmei neatbilst ierobežojums iesniegt pierādījumus apgabaltiesai procesā par noziedzīgi iegūtu mantu

Tiesa ņēmusi vērā to, ka likumdevējs ir pieņēmis Kriminālprocesa likuma 631. panta piekto daļu un kopš 2024. gada 22. oktobra procesā par noziedzīgi iegūtu mantu iesaistītajām personām ir tiesības iesniegt pierādījumus apgabaltiesā, ja tie objektīvu apstākļu dēļ nevarēja tikt iesniegti rajona (pilsētas) tiesā. Līdz ar to pašreiz apgabaltiesa var atcelt rajona (pilsētas) tiesas lēmumu un nodot materiālus jaunai izskatīšanai, ja tā atzinusi, ka pierādījumiem var būt vērā ņemama ietekme uz lietā taisīto lēmumu pēc būtības.

ST secināja, ka apstrīdētā regulējuma atzīšana par spēkā neesošu no pieteikuma iesniedzēju pamattiesību aizskāruma rašanās brīža ir vienīgā iespēja aizsargāt viņu pamattiesības. Līdz ar to Satversmes tiesa atzina Kriminālprocesa likuma 629. panta ceturto daļu, ciktāl tā līdz Kriminālprocesa likuma 631. panta piektās daļas spēkā stāšanās dienai – 2024. gada 22. oktobrim – nenodrošināja personai tiesības objektīvu iemeslu dēļ iesniegt pierādījumus apgabaltiesā, par neatbilstošu Satversmei un attiecībā uz pieteikuma iesniedzējiem par spēkā neesošu no to pamattiesību aizskāruma rašanās brīža.