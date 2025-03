Sešus ārzemniekus apsūdz par 81 nelegālā imigranta pārvadāšanu ar iekšlietu dienestu auto atdarinājumiem

Lietā sešas personas tiek apsūdzētas par to, ka tās organizētā grupā apzināti nodrošināja iespēju nelikumīgi uzturēties Latvijā kopumā 81 personai. Viens no apsūdzētajiem tiek apsūdzēts arī par to, ka neatļauti glabāja psihotropās vielas, informēja prokuratūrā.