Par trīs šķūņu un mājas aizdedzināšanu Daugavpilī aiztur ļaunprātīgu dedzinātāju

26. februārī VP saņēma informāciju, ka Daugavpilī, Lielā dārza ielā ap pulksten 21 vakarā ir aizdedzināti trīs šķūņi, kas atrodas blakus dzīvojamai mājai. Sākotnējā informācija liecina, ka ugunsgrēks ir izcēlies no dažādām pusēm un tika veikta ļaunprātīga dedzināšana.

Tāpat šajā dienā ap pulksten 22.12 policija saņēma informāciju, ka Daugavpilī, Ventspils ielā, netālu no iepriekš minētās adreses, ir aizdegusies neapdzīvota privātmāja. Zināms, ka neilgi pirms ugunsgrēka izcelšanās no mājas puses pāri žogam pārlīda nenoskaidrota persona, kura devās projām no notikuma vietas. Policijas rīcībā ir informācija, ka ugunsgrēkā nav cietušo.