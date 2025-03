Ģenerālprokurors rosina diskutēt par atbildības piemērošanu dzērājšoferu līdzbraucējiem

Noziegumu skaits par braukšanu dzērumā pērn ir nedaudz samazinājies, bet vienalga joprojām ir augstā līmenī. Ļoti daudzos gadījumos ir konstatēts, ka blakus dzērājšoferim bijuši arī citi cilvēki. "Attiecīgi ir jautājums, kāpēc cilvēki to akceptē? Šeit varu izvirzīt vienu priekšlikumu, ko varētu apspriest arī sabiedrībā, proti, citās valstīs blakus esošas personas tiek sodītas par to, ka tās pieļauj braukšanu reibumā," trešdien žurnālistiem norādīja Stukāns.

Stukāns savā praksē ir redzējis pietiekami daudzus gadījumus, kad dzērājšoferi pēc avāriju izraisīšanas bijuši nelaimīgi par izraisīto negadījumu. "Neviens, kurš dzērumā nobraucis citu cilvēku, nav teicis, ka to speciāli gribējis. Savukārt, ja tu esi līdzbraucējs un tev bija objektīvs pamats to zināt un saprast, tad tev ir jārīkojas, lai to nepieļautu. Manā izpratnē, ja sabiedrībā šis fenomens par sēšanos pie stūres reibumā ir pietiekami augstā līmenī, tad mums jāatrod veidi, kā pret to vērsties," uzsvēra Stukāns.