Par uzbrukumu Ukrainas karoga nēsātājam notiesātais ekspolicistes dzīvesbiedrs nogādāts cietumā

Augstākā tiesa (AT) iepriekš atteicās ierosināt kasācijas tiesvedību lietā par uzbrukumu Ukrainas karoga nēsātājam, līdz ar ko spēkā stājās apgabaltiesas spriedums, ar kuru Lazarevam piespriests divu gadu cietumsods.

Iepriekš pirmās instances tiesa Lazarevu atzina par vainīgu un sodīja ar nosacītu brīvības atņemšanu. Apgabaltiesa, izskatot apelācijas sūdzību, atcēla Rīgas pilsētas tiesas spriedumu daļā par soda noteikšanu nosacīti, tādējādi nosakot, ka Lazarevam jāiet cietumā. Spriedums tika pārsūdzēts AT, bet tā atteicās ierosināt kasācijas tiesvedību.

2022. gada 20. maijā no Brīvības pieminekļa līdz Uzvaras parkam Pārdaugavā notika gājiens "Par atbrīvošanos no padomju mantojuma". Pēc gājiena netālu no pasākuma vietas, Eduarda Smiļģa ielā, Lazarevs brauca ar automašīnu "BMW". Viņš apturēja spēkratu un nodarīja miesas bojājumus 2003. gadā dzimušam jaunietim, kuram ap pleciem bija aplikts Ukrainas karogs.