Vienā gadījumā VDD kriminālprocesu uzsāka 2023. gada 6. aprīlī. Izmeklēšanas laikā tika iegūta informācija par to, ka persona nodeva citai personai Krievijā luksusa klases automašīnu, un tādējādi pārkāpa ES Padomes regulu, kas aizliedz tieši vai netieši pārdot, piegādāt, nodot vai eksportēt luksusa preces jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai Krievijā vai izmantošanai Krievijā.

Savukārt otrā gadījumā VDD kriminālprocesu uzsāka 2022. gada 28. septembrī, un izmeklēšanas laikā tika iegūta informācija par to, ka persona pārkāpa ES noteiktās sankcijas attiecībā uz dzelzs un tērauda produkcijas importu ES. Proti, persona pārkāpa ES Padomes Regulā noteikto aizliegumu importēt ES dzelzs un tērauda izstrādājumus, ja to izcelsme ir Baltkrievija vai ja tie tiek eksportēti no Baltkrievijas.