Augstākā tiesa (AT) atjaunojusi krimināllietas pret kādu sievieti, kura, izvairoties no atbildības, inscenējusi savas bēres un vairākus gadus sekmīgi izlikusies par mirušu, vēsta " Latvijas Avīze ".

Kriminālprocess, kurā Jeļena bija apsūdzēta kopā ar savu dzīvesbiedru, sākts par to, ka 2015. gada 22. septembrī viņi no nenoskaidrotas personas bija neatļauti iegādājušies gandrīz 22 gramus metamfetamīnu saturošas vielas, kurā, kā liecina ekspertīzes atzinums, bija 9,4676 grami psihotropās vielas metamfetamīna.

Pagājušajā nedēļā tiesas sēdē AT no Daudznozaru speciālizētās prokuratūras prokurora Māra Garjāņa saņēma informāciju, ka 2023. gada 24. maijā Valsts policijā sākts kriminālprocess par to, ka personu grupa, lai slēptu Jeļenas identitāti un ļautu viņai izvairīties no kriminālatbildības, izgatavojusi viltotu miršanas apliecību ar sievietes vārdu un citiem datiem tajā.