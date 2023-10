Valsts policija aizvien turpina saņemt iesniegumus no iedzīvotājiem, no kuriem lielākā daļa ir pensijas vecumā, ka viņi "uzķērušies" uz krāpnieciskām īsziņām, kas it kā sūtītas meitas vai dēla vārdā no nezināma telefona numura, ar lūgumu nosūtīt ziņu saziņas lietotnē "WhatsApp".