Nerets piebilda, ka lieta joprojām ir sagatavošanas stadijā – nepieciešams sagatavot pierādījumus par zaudējumu apmēru. Tie pamatā radušies no uzņēmuma vērtības zaudēšanas. Finanšu eksperti turpina darbu pie zaudējumu atzinuma, bet Latvijas valdībai iesniegts ziņojums par zaudējumu kompensāciju 56 miljonu eiro apmērā.

Skaidrojot strīda būtību, Nerets norādīja, ka tradicionāli ārvalstu valstpiederīgo ieguldījumus citās valstīs aizsargā divpusēji ieguldījumu aizsardzības līgumi, bet 2020.gadā Eiropas Savienības (ES) dalībvalstis nolēma, ka šādi līgumi starp ES dalībvalstīm zaudē spēku. Līdz ar to ES dalībvalstu ieguldītājiem vairs nav iespējams strīdu izskatīt Starptautiskajā Investīciju strīdu izšķiršanas centrā (ICSID) un vienas ES valsts uzņēmumu un fizisku personu ieguldījumi citā ES dalībvalstī patlaban tiek aizsargāti tikai ar ES tiesību aktiem.

Viņš skaidroja, ka, pirmkārt, jācer uz "saprātīgiem lietu izskatīšanas termiņiem" un, lai gan pirmajā instancē ar to nevajadzētu būt problēmām, Rīgas apgabaltiesa noslodzes dēļ jau patlaban nozīmē lietu izskatīšanu 2025. gada februārī. "Protams, tas negarantē tiesības uz taisnīgu tiesu, jo lieta netiek izskatīta saprātīgos termiņos," uzsvēra Nerets.

Tāpat viņš piebilda, jācer uz tiesnešu objektivitāti. "Gan par to, ka viņiem būs liels spiediens objektīvi lemt par to, vai valsts ir aizskārusi ieguldītāja tiesībās, gan jālemj, vai no valsts budžeta būs jākompensē vairāki desmiti miljoni eiro," norādīja Nerets.