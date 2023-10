Aizvadītajā naktī draudu e-pastus par it kā iespējamiem drošības riskiem saņēmušas arī daudzas Latvijas pirmsskolas izglītības iestādes, tomēr Valsts policija (VP) aicina saglabāt vēsu prātu un turpināt darbu ierastajā ritmā, nekādus evakuācijas pasākumus neveicot, Latvijas Televīzijas raidījumā "Rīga panorāma" pavēstīja VP priekšnieks Armands Ruks .

Ruks aicināja Latvijas iedzīvotājus ņemt vērā policijas rekomendācijas un necelt paniku, jo minētās draudu vēstules tiek izplatītas apzināti ar mērķi destabilizēt situāciju sabiedrībā. Policija dara visu iespējamo, lai šo noziegumu atklātu, apliecināja dienesta priekšnieks, piebilstot, ka tiek piesaistīti labākie speciālisti, tajā skaitā arī no ārvalstīm.

Viņš atturējās atklāt policijas rīcībā esošo informāciju par to, no kurienes varētu būt sūtīti šie draudu e-pasti, tomēr atzina, ka konkrētais noziedznieks vai noziedznieku grupa ir ar vismaz nelielām priekšzināšanām informācijas tehnoloģiju lauciņā. Ruks arī neslēpa, ka gadījumā, ja noziegums pastrādāts no Latvijai nedraudzīgām valstīm, saukt pie atbildības vaininiekus nebūs viegli.