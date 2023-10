Sestdien, 14. oktobrī, Valsts policija aizturēja kādu vīrieti, kurš no Purvciema daudzstāvu mājas jumta zaga komunikācijas kabeļus un, nepakļaujoties policijas prasībām, draudēja likumsargiem ar nazi.

Sestdien ap pulksten deviņiem no rīta policija saņēma izsaukumu uz daudzdzīvokļu māju Rīgā, Ieriķu ielā par to, ka no nama jumta kāds zog komunikācijas kabeļus.