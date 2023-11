Augstākā tiesa (AT) 14.novembrī noraidīja prokremliskā aktīvista Aleksandra Žguna pieteikumu, ar kuru lūgts atcelt iekšlietu ministra lēmumu par noteikto aizliegumu izceļot no Latvijas, noskaidroja aģentūra LETA.

AT, neminot personas vārdu, informē, ka 26. oktobrī notikusi tiesas sēde ar lietas dalībnieku piedalīšanos. Tiesā bija jāpārbauda, vai iekšlietu ministra lēmums ir pamatots un tiesisks, proti, vai pieteicējam, kurš ir Latvijas pilsonis, atbilstoši Nacionālās drošības likuma 18.1 pantam pamatoti ir noteikts aizliegums izceļot no Latvijas.

Saskaņā ar Nacionālās drošības likumu personai ir tiesības pārsūdzēt AT iekšlietu ministra lēmumu, ar kuru tai noteikts izceļošanas aizliegums no Latvijas. AT šādu pieteikumu izskata kā pirmās instances tiesa koleģiālā sastāvā. AT spriedums ir galīgs un nepārsūdzams un stājas spēkā tā pasludināšanas brīdī.