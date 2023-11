Jau vēstīts, ka VP informēja medijus par Arņa Rītupa pazušanu bez vēsts – viņš 12. novembrī ap pulksten 7.00 izgāja no dzīves vietas Rīgā un kopš tā laika nebija redzēts.

Par Rītupa pazušanu un tās nopietnību izskanējušas dažādas versijas. Arī policija un tiesību eksperti komentējuši to, vai pazušana un nevēršanās policijā ir sodāma rīcība. Par to vairāk lasāms šeit .

18. novembrī, kad policija aizvien aicināja atsaukties iedzīvotājus, kas Rītupu būtu redzējuši, kultūras satura portāls "Satori" publicēja redakcijas sleju ar nosaukumu "105 iemesli, kāpēc Latvijā ir forši". Viens no tajā minētajiem punktiem: "Arnis Rītups atradies sveiks." Portāla redaktors un projektu vadītājs Andrejs Vīksna gan sarunā ar "Delfi" aicināja šādu medija apgalvojumu neizmantot kā oficiālu avotu. "Informācija par to, ka Arnis Rītups ir sveiks, nāca no dažiem avotiem kultūras vidē," viņš sacīja. Informācija esot publicēta, lai uzmundrinātu lasītājus.