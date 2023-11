Valsts policija (VP) lūdz atsaukties iedzīvotājus un aculieciniekus, kuri šī gada 17. novembrī laika posmā no pulksten 13.55 līdz pulksten 15.10 atradās Rēzeknes novada, Bērzgales, Lendžu, Bižu, Sarkaņu, Zeltiņu ciemos un to apkārtnē, pārvietojās ar automašīnām, vai kājām, kā arī viņu rīcībā ir video ieraksti no video novērošanas kamerām, kas atrodas stacionāros objektos un/vai transportlīdzekļu videoreģistratoros, portālu "Delfi" informēja VP.