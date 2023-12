Šī gada 24. novembrī Austrumlatgales prokuratūras prokurors tiesai nosūtīja krimināllietu, kurā pie kriminālatbildības saukta viena persona par 55 noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu, proti, krāpšanu, no kuriem divi ir sevišķi smagi noziegumi, portāls "Delfi" uzzināja Ģenerālprokuratūrā.

Saskaņā ar lēmumu par krimināllietas nodošanu tiesai vīrietis, būdams kāda uzņēmuma, kas nodarbojas ar dzīvu lopu vairumtirdzniecību, valdes loceklis un komercdirektors, mantkārīgu motīvu vadīts, nolēma krāpšanas ceļā iegūt svešu mantu, apzinoties, ka nolīgtā samaksa netiks veikta un paredzēja zaudējuma nodarīšanu cietušajiem. Noziedzīgie nodarījumi veikti no 2021. gada februāra līdz 2021. gada jūnijam.

Vīrietis no uzņēmējdarbības veicējiem Alūksnes, Balvu, Ludzas, Rēzeknes, Preiļu, Līvānu, Varakļānu, Madonas, Gulbenes, Cēsu, Valmieras, Jēkabpils, Jelgavas, Dobeles, Tukuma, Talsu, Venstpils, Kuldīgas, Saldus, un Dienvidkurzemes novados izkrāpa kopumā 374 liellopus, no zemnieku saimniecības Kuldīgas novadā 28 siena ruļļus un no zemnieku saimniecības Jēkabpils novadā – 900 kg kviešu graudu un sniegtos transporta pakalpojumus, nodarot kopumā 55 cietušajiem materiālos zaudējumus 257 492,18 eiro apmērā.